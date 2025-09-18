В России сбор зерна с начала года составил около 114 млн тонн

Сбор зерна в России с начала текущего года составил около 114 млн тонн, включая 84 млн тонн пшеницы. Прогноз по урожаю в 135 млн тонн по итогам года сохраняется, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут при общении с журналистами.

"На сегодняшний день мы собрали около 114 млн тонн зерновых, из них 84 млн тонн пшеницы. В целом наши планы по прогнозу по урожаю зерновых остаются на уровне 135 млн тонн", - сказала она.

Министр отметила, что в 2025 году вклад в урожай вносят центр России и Поволжье. "Ждем объемы по Сибири. При этом существенно упали объемы производства на юге в связи с природно-климатическими условиями. Сначала были заморозки, потом засуха", - указала она.

По словам Лут, в этом году Ростовская область была вынуждена вводить ЧС из-за заморозков и засухи. "Среди первоочередных мер, которые Министерство сельского хозяйства смогло организовать, это выделение дополнительных лимитов на льготное кредитование, на уборочную кампанию, на посевную, которая будет проходить в этом сезоне в следующем году", - сказала она.

Вместе с тем сейчас обсуждается возможность продления действующих коротких кредитов, сообщила министр. "Нужна дополнительная информация для того, чтобы понять потребности в объемах", - добавила она.