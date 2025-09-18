Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
18 сентября 2025 / 20:29
КОТИРОВКИ
USD
18/09
82.9987
EUR
18/09
98.2994
Новости часа
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
Москва
18 сентября 2025 / 20:29
Котировки
USD
18/09
82.9987
0.0000
EUR
18/09
98.2994
0.0000
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
18 сентября 2025 / 19:21
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
18 сентября 2025 / 18:18
Военный эксперт Дандыкин: от противостояния ЕС и РФ выиграют США
Военный эксперт Дандыкин: от противостояния ЕС и РФ выиграют США
18 сентября 2025 / 18:16
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
В России сбор зерна с начала года составил около 114 млн тонн
18 сентября 2025 / 15:57
В России сбор зерна с начала года составил около 114 млн тонн
© Эрик Романенко/ ТАСС

Сбор зерна в России с начала текущего года составил около 114 млн тонн, включая 84 млн тонн пшеницы. Прогноз по урожаю в 135 млн тонн по итогам года сохраняется, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут при общении с журналистами.

"На сегодняшний день мы собрали около 114 млн тонн зерновых, из них 84 млн тонн пшеницы. В целом наши планы по прогнозу по урожаю зерновых остаются на уровне 135 млн тонн", - сказала она.

Министр отметила, что в 2025 году вклад в урожай вносят центр России и Поволжье. "Ждем объемы по Сибири. При этом существенно упали объемы производства на юге в связи с природно-климатическими условиями. Сначала были заморозки, потом засуха", - указала она.

По словам Лут, в этом году Ростовская область была вынуждена вводить ЧС из-за заморозков и засухи. "Среди первоочередных мер, которые Министерство сельского хозяйства смогло организовать, это выделение дополнительных лимитов на льготное кредитование, на уборочную кампанию, на посевную, которая будет проходить в этом сезоне в следующем году", - сказала она.

Вместе с тем сейчас обсуждается возможность продления действующих коротких кредитов, сообщила министр. "Нужна дополнительная информация для того, чтобы понять потребности в объемах", - добавила она.

Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
Военный эксперт Дандыкин: от противостояния ЕС и РФ выиграют США
Военный эксперт Дандыкин: от противостояния ЕС и РФ выиграют США
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Все интервью
16:55
В Эстонии начались двухнедельные учения НАТО Pikne
16:35
Путин рассказал о следующей "смене" в руководстве России
16:16
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 395 военных
15:57
В России сбор зерна с начала года составил около 114 млн тонн
15:36
Путин считает макроэкономическую стабильность безусловным приоритетом для России
15:14
Москва передала Киеву 1 тыс. тел погибших военных ВСУ
14:58
Силуанов: цифровой рубль позволит отслеживать бюджетные траты
14:43
Минздрав назвал лидеров среди регионов по числу больных наркоманией
14:33
Дмитрий Козак подал в отставку
14:16
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 106 беспилотников ВСУ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения