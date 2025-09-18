Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 395 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) составили около 1 395 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 205 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 230, "Южная" - до 195, "Центр" - более 435, на направлении "Восток" - до 280 и "Днепр" - до 50 военнослужащих соответственно.