Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 395 военных
18 сентября 2025 / 16:16
© Александр Река/ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) составили около 1 395 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 205 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 230, "Южная" - до 195, "Центр" - более 435, на направлении "Восток" - до 280 и "Днепр" - до 50 военнослужащих соответственно.