Руководящие должности должны занимать люди, которые ничего не боятся в служении Родине. Они и станут сменой нынешнего руководства страны, заявил президент России Владимир Путин при общении с лидерами парламентских фракций. Эту тему он затронул, говоря об участии в выборах ветеранов специальной военной операции (СВО).
"Мы должны находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем и жизнью. Таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это вот будет наша смена. Об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей", - подчеркнул глава государства, обращаясь к присутствующим.