В Эстонии начались двухнедельные учения НАТО Pikne

Безопасность
© Attila Husejnow/ SOPA Images via Reuters Connect/ТАСС
В Эстонии стартовали учения Pikne ("Молния") с участием военнослужащих из стран - членов НАТО, они продлятся в течение двух недель. Об этом со ссылкой на Силы обороны Эстонии передает портал национального гостелерадио ERR .
В маневрах задействованы около 3 тыс. военнослужащих из сухопутных, воздушных и морских подразделений США, Великобритании, Франции, Канады, Латвии и Эстонии. Основные действия учений развернутся в северной, западной и восточной частях балтийской республики.
Ожидается, что подразделения союзников по альянсу отработают механизмы оперативной переброски сил в зону потенциального конфликта и совместного отражения угроз.
В ведомстве обратили внимание, что маневры носят тренировочно-оборонительный характер.