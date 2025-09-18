В Эстонии начались двухнедельные учения НАТО Pikne

В Эстонии стартовали учения Pikne ("Молния") с участием военнослужащих из стран - членов НАТО, они продлятся в течение двух недель. Об этом со ссылкой на Силы обороны Эстонии передает портал национального гостелерадио ERR .

В маневрах задействованы около 3 тыс. военнослужащих из сухопутных, воздушных и морских подразделений США, Великобритании, Франции, Канады, Латвии и Эстонии. Основные действия учений развернутся в северной, западной и восточной частях балтийской республики.

Ожидается, что подразделения союзников по альянсу отработают механизмы оперативной переброски сил в зону потенциального конфликта и совместного отражения угроз.

В ведомстве обратили внимание, что маневры носят тренировочно-оборонительный характер.