Bloomberg: Трамп предпочитает пошлины вместо антироссийских санкций

© Михаил Метцель/ ТАСС
Президент США Дональд Трамп, обсуждая с ЕС санкции против РФ, заявил, что в качестве возможных мер предпочитает ввести пошлины. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что в настоящее время чиновники стран Группы семи работают над пакетом предложений, который они планируют завершить в течение следующих двух недель. По данным агентства, Евросоюз намерен представить странам - членам пакет антироссийских санкций 19 сентября.
Ранее в четверг представитель Еврокомиссии Олоф Джилл воздержался от комментариев на брифинге в Брюсселе касательно сроков представления очередного пакета санкций против России, при этом заявил, что он будет скоро представлен.