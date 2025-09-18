Лавров анонсировал дополнительные контакты России и США по украинскому вопросу

Москва и Вашингтон намерены провести дополнительные контакты по украинской тематике. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Что касается темы того, как США будут действовать дальше по проблемам Украины. Я считаю, что у нас будут дополнительные контакты. Мы расстались на том, что в Анкоридже мы приняли логику, которую продвигал президент США Дональд Трамп на основе понимания первопричин и нашей позиции. Он эту логику не опровергал. Трамп сказал, что будет совещаться со своими союзниками", - сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американская сторона направилась в Вашингтон, где прошла встреча с европейцами и Владимиром Зеленским.

"Все эти европейцы не скрывали того, что они публично отговаривали и отговаривают американское руководство от каких-либо конструктивных действий в отношении России в контексте украинского кризиса. Они хотят вернуть США на скользкую стезю, которой они следовали при бывшем президенте США Джо Байдене, когда это была "война Джо Байдена", - указал Лавров.