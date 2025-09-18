Business Recorder: Пакистан может в 2026 году присоединиться к БРИКС

Пакистан может получить членство в БРИКС в ходе ежегодного саммита объединения в 2026 году. Об этом пишет газета Business Recorder, ссылаясь на эксперта и источники в дипломатических кругах.

По мнению экономиста Мехмудула Хасана Хана, присоединение Пакистана к объединению в качестве полноправного члена откроет Исламабаду новые возможности для дальнейшего расширения экономического партнерства с ее участниками, увеличения притока прямых иностранных инвестиций и диверсификации торговых связей, а также будет способствовать индустриализации, цифровизации и внедрению технологий ИИ.

Отмечается, что ранее Индия выступила против вхождения Пакистана в БРИКС. Однако усиливающаяся дипломатическая и политическая поддержка со стороны Китая, России и других членов объединения повышает шансы на одобрение заявки исламской республики, следует из публикации.

Группа БРИКС была образована в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась ЮАР. С начала 2024 года полноправными участниками объединения стали Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. 6 января 2025 года к БРИКС присоединилась Индонезия. В этом году председателем БРИКС выступает Бразилия. В 2026 году председательство примет Индия.