Путин отметил, что на линии фронта в СВО находится более 700 тыс. человек

Президент России Владимир Путин отметил, что на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) находится более 700 тыс. бойцов.

Обсуждая на встрече с лидерами фракций инициативы о квотах для ветеранов спецоперации в органах власти, Путин обратил внимание, что не все из бойцов видят себя госслужащими.

"Понимаете, на линии боевого соприкосновения находится свыше 700 тыс. человек", - указал глава государства. "Среди этих людей нужно выбирать тех, которые хотят и склонны именно к такому виду деятельности", как работа в органах власти, подчеркнул он.