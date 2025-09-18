Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Россия / Безопасность / Русский мир / Политика и религия
Безопасность
Колокольцев обозначил ключевую задачу правоохранительных органов
18 сентября 2025 / 18:14
Колокольцев обозначил ключевую задачу правоохранительных органов
© Михаил Метцель/ ТАСС

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что одной из главных задач в деятельности правоохранительных органов является борьба с незаконной миграцией. На это он обратил внимание во время встречи с замминистра общественной безопасности КНР, начальником Государственного управления по делам миграции Ван Чжичжуном.

"Противодействие незаконной миграции является одной из ключевых задач в деятельности правоохранительных органов. Оно требует комплексного подхода, нацеленного на выявление и нейтрализацию обстоятельств, способствующих этому негативному явлению", - приводит слова Колокольцева официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Министр подчеркнул, что миграционные потоки несут потенциал, способный придать импульс экономическому и социальному развитию стран, однако вместе с тем сопровождаются существенными рисками. Он проинформировал собеседника о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России.

Кроме того, Колокольцев отметил, что Россия является одним из глобальных мировых центров миграционного притяжения, в связи с чем в стране проводится планомерная работа по комплексной модернизации отраслевого законодательства с учетом интересов нацбезопасности. 

