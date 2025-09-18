Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
18 сентября 2025 / 19:21
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
18 сентября 2025 / 18:18
Военный эксперт Дандыкин: от противостояния ЕС и РФ выиграют США
18 сентября 2025 / 18:16
Политика
Путин считает, что вклад Сталина в Победу нужно деполитизировать
18 сентября 2025 / 18:31
© Артем Геодакян/ ТАСС
Нельзя забывать личный вклад Иосифа Сталина в Победу в Великой Отечественной войне и нужно постараться его деполитизировать. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин при общении с лидерами парламентских фракций.
"В целом все, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в Победе, надо иметь в виду и постараться это деполитизировать. Много было проблем, связанных с репрессиями. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне", - указал глава государства.