Путин считает, что вклад Сталина в Победу нужно деполитизировать

Нельзя забывать личный вклад Иосифа Сталина в Победу в Великой Отечественной войне и нужно постараться его деполитизировать. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин при общении с лидерами парламентских фракций.

"В целом все, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в Победе, надо иметь в виду и постараться это деполитизировать. Много было проблем, связанных с репрессиями. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне", - указал глава государства.