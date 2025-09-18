Стармер обсудил с Трампом поддержку Украины и давление на Россию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили поддержку Украины и усиление давления на Россию. Об этом глава британского правительства заявил в ходе пресс-конференции с американским лидером по итогам переговоров в своей загородной резиденции Чекерс под Лондоном, передает телеканал Sky News.

"Сегодня мы обсудили, как мы еще можем укрепить нашу оборону, поддержать Украину и решительно усилить давление" на руководство России, сказал Стармер. Целью такого давления он назвал получение согласия Москвы "на долгосрочную мирную сделку".

Премьер также отметил роль Трампа в поиске мира на Украине, подчеркнув, что президент США "задает тон в этом вопросе". "Мы продолжим работать вместе для обеспечения безопасности и мира", - заключил он.