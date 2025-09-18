Выступление Лаврова на сессии ГА ООН намечено на 27 сентября

Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН предварительно намечено на 27 сентября, позднее дата будет подтверждена. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомтсва Мария Захарова в ходе брифинга.

"23 сентября в Нью-Йорке начинается Неделя высокого уровня юбилейной 80-той сессии Генассамблеи ООН, которая без преувеличения станет одним из ключевых международных событий года. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его рабочий график будет традиционно более чем насыщенным, его центральным элементом станет выступление с трибуны Генассамблеи. Предварительно выступление запланировано на 27 сентября, но эта дата будет официально подтверждена позже", - сказала она.

По словам дипломата, Неделя высокого уровня пройдет в свете нарастающей турбулентности на мировой арене, в основе которой в значительной степени лежит "стремление коллективного запада удержать свое ускользающее доминирование".

"С учетом 80-летнего юбилея особое внимание будет уделено взыскательному анализу успехов и неудач ООН. И в этом контексте делегация РФ сосредоточится на продвижении объединительной повестки дня: укреплении основ многополярности, отстаивании справедливых подходов к урегулированию украинского, палестино-израильского и других острых кризисов, углублении сотрудничества со странами мирового большинства", - анонсировала Захарова.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Лаврова главой российской делегации на 80-й сессии Генассамблеи ООН. Юбилейная сессия ГА ООН открылась 9 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 23 по 29 сентября.