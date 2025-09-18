Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
18 сентября 2025 / 19:21
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
18 сентября 2025 / 18:18
Военный эксперт Дандыкин: от противостояния ЕС и РФ выиграют США
18 сентября 2025 / 18:16
Общество
Около 59% украинцев готовы поддержать прекращение боевых действий
18 сентября 2025 / 19:15
© EPA/ ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС
Доля граждан Украины, готовых поддержать прекращение боевых действий, достигла 59%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Rating Group.
Вместе с тем за продолжение боевых действий с целью возвращения Донбасса и Крыма выступают 20% опрошенных, еще 13% - за возвращение к ситуации до 24 февраля 2022 года, до начала СВО. Затруднились ответить 8% респондентов.
Что касается форматов урегулирования, 20% участников исследования выступили за прямые переговоры с РФ, а 62% - за переговоры с участием третьих стран. Еще 11% выступили за разрешение конфликта военным путем, а 7% затруднились с ответом.
Опрос проводился 21-23 августа среди 1,6 тыс. человек.