18 сентября 2025 / 19:21
18 сентября 2025 / 18:18
18 сентября 2025 / 18:16
Общество / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Общество
Около 59% украинцев готовы поддержать прекращение боевых действий
18 сентября 2025 / 19:15
Около 59% украинцев готовы поддержать прекращение боевых действий
© EPA/ ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

Доля граждан Украины, готовых поддержать прекращение боевых действий, достигла 59%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Rating Group.

Вместе с тем за продолжение боевых действий с целью возвращения Донбасса и Крыма выступают 20% опрошенных, еще 13% - за возвращение к ситуации до 24 февраля 2022 года, до начала СВО. Затруднились ответить 8% респондентов.

Что касается форматов урегулирования, 20% участников исследования выступили за прямые переговоры с РФ, а 62% - за переговоры с участием третьих стран. Еще 11% выступили за разрешение конфликта военным путем, а 7% затруднились с ответом.

Опрос проводился 21-23 августа среди 1,6 тыс. человек.

