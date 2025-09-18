Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
Президент согласен подумать над возвращением Волгограду названия Сталинград
18 сентября 2025 / 19:32
© Вячеслав Прокофьев/Управление прессы и информации Президента РФ/ТАСС
Решение по поводу возможного возвращения Волгограду названия Сталинград должно принимать местное население, но в целом об этом можно подумать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с лидерами парламентских фракций.
"Надо подумать. Решение за местными жителями", - отметил он.
Чуть позже глава государства вернулся к этой теме. "Возвращение имени Сталинград нынешнему городу Волгограду, в первую очередь, безусловно, должно решаться на региональном уровне. Но я понимаю логику того, что вы сказали", - сказал президент, отвечая лидеру КПРФ Геннадию Зюганову на слова о том, что переименование города вдохнет в россиян "дух победы и новых успехов".