Владелец магазина в немецком Фленсбурге разместил на витрину своего магазина плакат с антисемитской надписью, передает телерадиокомпания NDR.

В комментарии NDR владелец магазина рассказал, что надпись была частным высказыванием, связанным с его разочарованием событиями в секторе Газа. "Евреям вход сюда запрещен! Ничего личного, это не антисемитизм, просто не выношу вас", - приводит телерадиокомпания надпись на плакате. Мужчина указал, что "не ожидал такого общественного резонанса" и отметил, что по указанию правоохранителей уже убрал табличку.

Прокуратура ФРГ возбудила уголовное дело по подозрению в разжигании межнациональной розни. Плакат был изъят как улика.

В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил войну всем формам антисемитизма в стране, подчеркнув, что потрясен новой вспышкой этого явления в Германии.

После обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного проникновением 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, в Германии регулярно проходят демонстрации в поддержку Палестины.