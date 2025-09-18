Трамп убежден, что конфликт на Украине будет урегулирован

Президент США Дональд Трамп входе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его загородной резиденции Чекерс выразил уверенность, что конфликт на Украине будет урегулирован, равно как и палестино-израильское противостояние.

"Мы работаем крайне усердно над урегулированием конфликта Израиля и Газы. Оказывается, это сложно, но мы этого добьемся. То же самое произойдет с Россией и Украиной", - сказал американский лидер. Он повторил тезис о том, что разрешение украинского кризиса казалось ему простой задачей из-за хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным, однако на деле достижение этой цели оказалось намного сложнее. "Российский лидер меня подвел, он меня по-настоящему подвел", - отметил глава Белого дома.

Вместе с тем он подчеркнул, что рассчитывает на "хорошие новости" касательно урегулирования на Украине. Обращаясь к главе британского правительства, Трамп указал: "Конечно, вы гораздо ближе к месту событий, чем мы. Нас разделяет целый океан".

Глава вашингтонской администрации заявил, что чувствует себя обязанным добиться урегулирования украинского конфликта. Он также выразил разочарование тем, что этого до сих пор не произошло.