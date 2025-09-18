Президент России Владимир Путин при общении с лидерами парламентских фракций заявил, что не видит проблемы в том, чтобы разрешить в стране продажу "красивых номеров" для автомобилей.

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев выступил с инициативой запустить продажу "красивых номеров" для авто на Госуслугах. По его словам, Минэкономразвития уже разработало всю необходимую правовую базу, однако "решение уже два года откладывается".

"Продажа красивых номеров - почему нет, а чего здесь такого. Я не вижу проблемы, почему до сих пор соответствующее решение не принимается", - указал Путин.

Нечаев отметил, что реализация данной инициативы привлекла бы дополнительные средства в бюджет. Он подчеркнул, что в Узбекистане от продажи таких номеров в бюджет поступает эквивалент 2,5 млрд рублей. "У них всего 4 млн автомобилей. У нас - свыше 50 млн. Не все будут хотеть красивые номера, но те, кто будет этого хотеть, пусть уплатят 25 млрд рублей в бюджет", - добавил он.