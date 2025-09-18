МВД: в протестах во Франции приняли участие более 500 тыс. человек

Свыше 500 тыс. человек стали участниками протестных акций по всей Франции против планов властей ограничить расходы на социальные нужды. Об этом информировала газета Le Figaro, ссылаясь на данные МВД республики.

Согласно данным префектуры столичной полиции, в Париже участниками марша протеста стали 55 тыс. человек.

По оценке ведущего французского профцентра "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), по всей стране на улицы вышли свыше 1 млн человек.

В Париже и других городах, в частности в Нанте, Ренне, Лионе и Марселе, манифестации переросли в беспорядки: демонстранты громили магазины и отделения банков. Правоохранители задерживали протестующих и применяли слезоточивый газ. С целью обеспечения порядка МВД привлекло более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники.