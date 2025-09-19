Трамп заявил, что не поддерживает намерение Британии признать Палестину

Президент США Дональд Трамп не согласен с решением руководства Великобритании признать государственность Палестины. На это он обратил внимание в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером в его загородной резиденции Чекерс.

По словам американского лидера, радикальная палестинская организация ХАМАС уже несколько лет использует удерживаемых в секторе Газа заложников в качестве живого щита. "Поэтому я не согласен с премьер-министром Стармером в этом вопросе. На самом деле, это одно из наших немногих разногласий", - отметил он.

Некоторое время назад британская газета The Times информировала о том, что Великобритания официально признает Палестину в ближайшие выходные. Согласно данным издания, Стармер отложил заявление об этом до конца текущей недели, чтобы не омрачать государственный визит Трампа в Великобританию.

29 июля канцелярия Стармера заявила, что Лондон признает палестинское государство перед началом сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. Неделя высокого уровня в рамках 80-й сессии ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 23 по 29 сентября.