Политика
Путин обозначил главными задачами победу в СВО и улучшение демографии
18 сентября 2025 / 20:59
© Сергей Бобылев / Хост-фотоагентство ТАСС
На сегодняшний день приоритетными задачами для России являются победа в специальной военной операции (СВО) и улучшение демографической ситуации. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении с лидерами парламентских фракций.
"Какое бы решение ни принимали, всегда подумайте: как это отразится на жизни семей с детьми? К чему это приведет? Потому что от этого зависит решение ключевой задачи. Кроме победы в рамках СВО. Ключевая задача - это демографическая", - подчеркнул глава государства.