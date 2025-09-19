Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Вблизи Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7 Володин назвал преждевременным вопрос об участии в выборах в 2026 году
18 сентября 2025 / 19:21
18 сентября 2025 / 18:18
18 сентября 2025 / 18:16
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Путин обозначил главными задачами победу в СВО и улучшение демографии
18 сентября 2025 / 20:59
Путин обозначил главными задачами победу в СВО и улучшение демографии
На сегодняшний день приоритетными задачами для России являются победа в специальной военной операции (СВО) и улучшение демографической ситуации. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении с лидерами парламентских фракций.

"Какое бы решение ни принимали, всегда подумайте: как это отразится на жизни семей с детьми? К чему это приведет? Потому что от этого зависит решение ключевой задачи. Кроме победы в рамках СВО. Ключевая задача - это демографическая", - подчеркнул глава государства. 

22:23
Вблизи Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7
21:15
Володин назвал преждевременным вопрос об участии в выборах в 2026 году
20:59
Путин обозначил главными задачами победу в СВО и улучшение демографии
20:45
Трамп заявил, что не поддерживает намерение Британии признать Палестину
20:32
МВД: в протестах во Франции приняли участие более 500 тыс. человек
20:15
Путин поддержал разрешение продажи "красивых номеров" для авто
19:59
Трамп убежден, что конфликт на Украине будет урегулирован
19:42
NDR: в Германии на витрине магазина появилась табличка "евреям вход воспрещен"
19:32
Президент согласен подумать над возвращением Волгограду названия Сталинград
19:15
Около 59% украинцев готовы поддержать прекращение боевых действий
Все новости
