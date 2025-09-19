Путин обозначил главными задачами победу в СВО и улучшение демографии

На сегодняшний день приоритетными задачами для России являются победа в специальной военной операции (СВО) и улучшение демографической ситуации. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении с лидерами парламентских фракций.

"Какое бы решение ни принимали, всегда подумайте: как это отразится на жизни семей с детьми? К чему это приведет? Потому что от этого зависит решение ключевой задачи. Кроме победы в рамках СВО. Ключевая задача - это демографическая", - подчеркнул глава государства.