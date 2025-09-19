Володин назвал преждевременным вопрос об участии в выборах в 2026 году

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не опережать события с вопросом о его участии в выборах в Госдуму в 2026 году.

"Все решения, которые принимались президентом, исполнял и буду исполнять. Поэтому не надо забегать в 2025 году в 2026 год. Нам предстоит в этом году многое сделать", - сказал он при общении с журналистами.

Володин подчеркнул, что чем позже начать говорить об избирательной кампании, тем лучше. "Выборы имеют свою специфику. Речь идет о том, что обычно на выборах отвлекаются от насущных дел, занимаются какими-то обещаниями, а нам надо просто работать", - указал он.

Председатель палаты заверил, что неизменно будет работать в направлении, которое обозначено президентом России Владимиром Путиным, и руководствуясь его решениями. "У меня нет своей повестки. Есть повестка президента, есть повестка страны", - добавил он.