Вблизи Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7
18 сентября 2025 / 22:23
© Александр Петров/ ТАСС, архив
Вблизи восточного побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7. Об этом со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр передает ТАСС.
Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км.