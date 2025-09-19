Вблизи Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7

Вблизи восточного побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7. Об этом со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр передает ТАСС.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км.