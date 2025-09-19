Уроки Екатерины II

Решительность и хватка великой императрицы нам очень нужны в тех же местах, что и 250 лет назад.

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Владимир Путин подписал указ об организации празднования в 2029 300-летия со дня рождения Екатерины II. Президент поручил правительству в течение шести месяцев создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Вклад императрицы в русскую историю и развитие многих сфер русской жизни бесспорен, велик и неоспорим. Но сегодня, думается, особое внимание нужно уделить ее роли в возвращении, освоении и интеграции в имперское пространство земель, оказавшихся затем в составе Украины. Решение этих вопросов проходило в тесной связи с решением польского и османского «вопросов».

До поры до времени Россия не стремилась к разделу Польши (Речи Посполитой), предпочитая иметь ее под боком целостной, но слабой и зависимой, поддерживая определенных ее правителей и социально-политические круги. Но в конце 1760-х упорное нежелание части католической шляхты отказаться от притеснения православных и протестантов привело к войне созданной этой шляхтой Барской конфедерации, поддерживаемой Францией и османами, против короля Станислава Понятовского и поддержавшей его Российской империи.

После этого непрекращающийся упадок польской государственности, создававший ситуацию геополитической нестабильности, привел к тому, что в 1772-1795 в кооперации и одновременно острой борьбе-конкуренции с Пруссией и Австрийской империей Россия осуществила три раздела Речи Посполитой. По ним наша страна вернула обширные территории, оказавшиеся затем в составе Украины, Белоруссии и Литвы.

В ходе первого раздела это были земли от Ливонии на севере и до Гомеля на юге, включая такие города, как Витебск, Могилёв и Полоцк. В ходе второго - центральная часть Белоруссии и земли Правобережной Украины, от среднего течения реки Днестр на юге и Западной Двины на севере, от Речицы на востоке и до Пинска на западе. В ходе третьего - от Волыни (с Луцком) на юге и до Рижского залива и города Либава на севере.

Параллельно шло где-то мирное, а зачастую вооруженное военно-политическое продвижение империи на Юге, где приходилось бороться с османами, Крымскими ханством и осваивать веками почти безлюдные и переходившие из рук в руки пространства. Именно южное направление внешней и внутренней политики императрица считала приоритетным и видела себя в этом (как и во многих других случаях) наследницей Петра I. О его планах обустроить столицу на южных, а не северных берегах Екатерина писала Вольтеру: «Петр Великий, взяв Азов, захотел устроить порт на море и выбрал Таганрог. Порт был выстроен. Затем он колебался, построить ли Петербург на Балтийском море, или сделать город из Таганрога. Наконец, обстоятельства заставили его выбрать Балтийское море. Мы не выиграли относительно климата: там почти нет зимы, между тем как наша слишком длинная».

По мнению многих историков и согласно многим источникам, государыня хотела сделать то, что не удалось великому предшественнику – перенести не только пульс русской жизни, но и столицу на Юг. Заложенные как раз в екатерининский век Одесса, Херсон, Екатеринослав (Днепропетровск) могли стать реальными претендентами на столичную роль. Конечным же итогом черноморских устремлений должно было стать окончательное сокрушение Османской империи и восстановление на ее руинах некоей новой версии Византии/Восточной Римской империи. Недаром своему второму внуку Екатерина дала имя Константин, в честь великого императора – основателя Константинополя.

В наиболее внятном виде свою программу Екатерина Алексеевна изложила в письме австрийскому императору Иосифу II, датированном 1782 годом. Рисуя картину внутреннего упадка османов и притеснений христианского населения, императрица писала: «Если, с помощью Божьей, удастся освободить Европу от врага имени христианского, ваше императорское величество не откажется помочь мне в восстановлении древней Греческой монархии на развалинах павшего варварского правления, ныне здесь господствующего, при взятии мною на себя обязательства поддерживать независимость этой восстанавливаемой монархии от моей». Подчеркивая нежелание аннексировать бывшие византийские земли (лишь опекать их де-факто), как и вообще отказ от новых масштабных территориальных приращений, государыня в то же время предлагала визави создать буферно-вассальное государство из Молдавии, Валахии и Бессарабии, примерно эквивалентное современной Румынии.

У Австрии и особенно Франции амбициозные планы петербургского двора вызвали опасения. По этой и другим причинам пределом екатерининских успехов в новоросско-таврических делах стало окончательное присоединение Крыма в 1783 году и перенос границы на Днестр по итогам русско-турецкой войны 1787-1791 годов. Но и свершившиеся приращения стали мощным импульсом социально-экономического, геополитического и геоэкономического развития страны. Новороссия превратилась в своеобразную южную Америку, а заселившие ее православные греки, сербы, болгары и представители других народов породили новый субэтнос и оригинальную культуру, базирующуюся при этом все равно на русской культуре и языке.

Освоение Юга требовало принятия многих серьезных управленческих и организационных мер. Одной из них стала ликвидация Запорожской Сечи в августе 1775 года. После очередного сдвига фронтира и границы на Юг запорожские казаки утратили роль передового отряда, прикрывающего регион от османов. При этом они сохраняли широкую автономию, амбицию и буйный нрав, конфликтуя с новоприбывшими балканскими колонистами. Поэтому императрица манифест «Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии», подкрепленный переброской отрядов генерала Петра Текели.

Казаки были вынуждены подчиниться. Никаких гонений на них не предполагалось – верхушка (казацкая старшина) получила дворянские титулы и поместья, рядовым воинам дали возможность служить в привилегированных кавалерийских полках. Недовольные ушли на службу османскому султану, часть запорожцев переселилась затем на Днестр, став костяком Черноморского казачьего войска. В 1792 году войско переселили на Кубань, где оно сыграло важнейшую роль в освоении и защите уже этого пространства, а затем трансформировалось в кубанское казачество. Так оказалась неразрывно связанной русификация двух черноморских берегов.

Сейчас Россия решает схожие задачи в Черноморском регионе, Новороссии и Украине. Вновь нам активно противодействует ведущие мировые державы, вновь не последнюю роль в происходящем играют Польша и Турция. И если о доскональном копировании методов 250-летней давности речи не идет, то общее географическое направление изменилось мало, а екатерининская решительность, упорство и готовность к стратегическим решениям тем более нужны как никогда.