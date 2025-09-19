Сектор Газа раскалывает Запад

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Признание Палестинского государства на международном уровне, пусть и с пробуксовками, все же идет. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается сделать этот шаг после отъезда президента США Дональда Трампа из королевства, где тот находится с визитом. Лидер Франции Эммануэль Макрон ранее также объявил о намерении признать Палестину. Правда, теперь он увязывает этот вопрос с освобождением израильских заложников, которых удерживает ХАМАС. На днях стало известно, что к Лондону и Парижу планирует присоединиться Люксембург, а в августе об этом заявило руководство Австралии.

Всего на данный момент Палестинское государство признали более 140 из 193 государств - членов ООН. Несмотря на такой достаточно внушительный фронт, ближневосточное урегулирование по-прежнему упирается в позицию США, которые блокируют практически все пропалестинские и антиизраильские проекты резолюций Совета Безопасности ООН. Хотя, по большому счету, даже те из них, которые все-таки принимают, полностью игнорируются Тель-Авивом, а механизма заставить израильтян выполнять положения документов как не было, так и нет.

И если раньше такой status quo всех в целом устраивал, то совершенно варварские боевые действия в секторе Газа стали хорошим поводом посмотреть на ситуацию вновь. Другое дело, что причины такого антиизраильского настроя некоторых западных стран могут лежать совсем в иной плоскости, нежели альтруизм и забота о будущем палестинцев.

Достаточно сравнить методы ведения боевых Россией в ходе СВО и Израиля в секторе Газа. В первом случае очевидны попытки свести к нулю ущерб мирному населению и гражданским объектам. Во втором - столь же очевидное стремление этот ущерб максимизировать. Такое, что даже на уровне ООН Израиль стали обвинять в геноциде. В таких условиях, по логике вещей, европейцы и примкнувшая к ним Австралия должны были бы уже стереть израильскую экономику в порошок, исключить банки страны из SWIFT, ввести санкции против всех, кто хоть сколько-нибудь замечен в торговле с Тель-Авивом - иначе говоря, оказать куда более серьезное давление, чем то, с которым сталкивается Россия. И это уже не говоря о поставках оружия жителям сектора Газа.

Однако этого нет. Как нет, кстати, пока и признания палестинского государства со стороны Великобритании, Франции, Австралии и Люксембурга. Зато эта тема становится прекрасной возможностью для манипуляций. И объектом этих манипуляций оказывается далеко не Израиль, а Дональд Трамп. Причина проста: политика американского президента, связанная с выкручиванием рук, вводом повышенных таможенных тарифов, принуждением увеличивать военные бюджеты, закупать оружие, нефть и газ у США, а не у других стран - все это и много другое однозначно приводит к недовольству в западном лагере.

И в этом смысле у кризисов в секторе Газа и на Украине есть намного больше общего, чем может показаться на первый взгляд. И там, и там есть позиция США, нравится она или нет, и есть совершенно противоположная позиция европейцев. Раскол налицо. А также желание любым способом подорвать политическую устойчивость Дональда Трампа, что с приближением промежуточных выборов в Конгресс, которые должны состояться примерно через год, становится все более актуальным для его оппонентов.

И если раньше, при Джо Байдене, Украина была местом столкновения интересов России и Запада, то теперь она превратилась еще и в место для сведения счетов европейцев с американским президентом. То же самое касается и сектора Газа.

Правда, несколько особняком в этом смысле стоит Германия. Несмотря на крайне радикальные подходы Берлина в отношении России, он, однако, отказывается признавать Палестину, мотивируя это тем, что такой шаг подорвет мирные усилия. Вероятно, тут играет роль фактор наследия Второй мировой войны, хотя, согласно опросам, такая позиция немецких властей входит в резонанс с общественным мнением: более 60 процентов жителей Германии считают, что их страна не должна нести особую ответственность за защиту Тель-Авива из-за Холокоста, и требуют более жестких мер в отношении него.

Примечательно, что на стороне европейцев и против Дональда Трампа фактически играет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ситуация может показаться абсурдной, поскольку он своими действиями дает козыри в руки тех, кто собирается признать Палестинское государство. Тем не менее, совокупность многочисленных факторов формирует именно ту позицию, которой придерживается глава кабинета министров. Тут и давление со стороны его наиболее радикальных партнеров по коалиции, которые настаивают на оккупации сектора Газа и переселении оттуда всех жителей, и понимание, что у американского президента связаны руки произраильским лобби и предстоящими промежуточными выборами в Конгресс, и, видимо, четкое осознание простой вещи: признание Палестинского государства европейцами и Австралией - это шаг сугубо символический, и никакого влияния на ситуацию на Ближнем Востоке он не окажет.

Сам Дональд Трамп между тем явно взбешен такой игрой против него со стороны союзника, которому он вынужден помогать, обеспечивать дипломатическое и военное прикрытие.

- Он просто им(..)т меня! – цитирует высказывание Дональда Трампа о Биньямине Нетаньяху The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Так американский президент отозвался о Биньямине Нетаньяху, обсуждая с ближайшими помощниками недавний удар Израиля по Катару.

И действительно, примерно то же самое с ним хотят сделать и многие другие его союзники в Европе и за ее пределами. А признание Палестины - это лишь инструмент.