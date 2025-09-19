Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
Политика
Путин подписал указ об отставке Козака
19 сентября 2025 / 10:18
© Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Дмитрия Козака от должности замглавы администрации президента.
"Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации", - следует из текста документа.
В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информировал о том, что Козак покидает пост по собственному желанию.
Дмитрий Козак - один из "долгожителей" администрации президента РФ. Он пришел работать в Кремль еще в 1999 году и занял пост заместителя руководителя по правовым вопросам. Президентом на тот момент был Борис Ельцин, его администрацию возглавлял Александр Волошин.