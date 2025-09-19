Путин подписал указ об отставке Козака

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Дмитрия Козака от должности замглавы администрации президента.

"Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации", - следует из текста документа.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информировал о том, что Козак покидает пост по собственному желанию.

Дмитрий Козак - один из "долгожителей" администрации президента РФ. Он пришел работать в Кремль еще в 1999 году и занял пост заместителя руководителя по правовым вопросам. Президентом на тот момент был Борис Ельцин, его администрацию возглавлял Александр Волошин.