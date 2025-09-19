Ульянов отметил рекордное число воздержавшихся по антироссийской резолюции МАГАТЭ

Рекордное число воздержавшихся при голосовании по антироссийской резолюции на Генеральной конференции МАГАТЭ говорит о здравом смысле. На это обратил внимание постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

"Генеральная конференция МАГАТЭ приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся. Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперед", - указал он.

Российский постпред уточнил, что среди 46 воздержавшихся были США и Венгрия.