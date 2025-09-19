Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
18 сентября 2025 / 19:21
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
18 сентября 2025 / 18:18
Военный эксперт Дандыкин: от противостояния ЕС и РФ выиграют США
18 сентября 2025 / 18:16
Политика
Ульянов отметил рекордное число воздержавшихся по антироссийской резолюции МАГАТЭ
19 сентября 2025 / 10:39
© Михаил Метцель/ ТАСC, архив
Рекордное число воздержавшихся при голосовании по антироссийской резолюции на Генеральной конференции МАГАТЭ говорит о здравом смысле. На это обратил внимание постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.
"Генеральная конференция МАГАТЭ приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся. Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперед", - указал он.
Российский постпред уточнил, что среди 46 воздержавшихся были США и Венгрия.