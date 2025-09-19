Euractiv: послы ЕС обсудят 19-й пакет антироссийских санкций

Послы ЕС проведут в пятницу встречу для обсуждения 19-го по счету пакета санкций против России. Об этом информировал портал Euractiv.

Как сообщил европейский чиновник, Еврокомиссия (ЕК) планирует ускорить отказ Европы от российского ископаемого топлива и считает санкции лучшим средством достижения этой цели. Два дипломата ЕС полагают, что следующим шагом могут стать ограничительные меры в отношении российского газа.

Отмечается, что в пакет санкций, предположительно, будут включены меры по ужесточению контроля за обходом действующих ограничений, рестрикции в отношении российских банков, энергетических компаний и так называемого теневого флота, а также экспортные ограничения, направленные на третьи страны. Вместе с тем ЕС может ужесточить правила выдачи гражданам РФ туристических виз.

Ранее сообщалось, что ЕК намерена внести официальное предложение по 19-му пакету санкций 19 сентября. Так, послы ЕС могут сразу же начать обсуждение нового пакета для его дальнейшего утверждения.