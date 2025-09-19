Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
19 сентября 2025 / 13:16
Ставку по семейной ипотеке при рождении третьего ребенка могут снизить до 4% Euractiv: послы ЕС обсудят 19-й пакет антироссийских санкций
18 сентября 2025 / 19:21
18 сентября 2025 / 18:18
18 сентября 2025 / 18:16
Экономика
Ставку по семейной ипотеке при рождении третьего ребенка могут снизить до 4%
19 сентября 2025 / 11:15
Ставку по семейной ипотеке при рождении третьего ребенка могут снизить до 4%
© Артем Геодакян/ ТАСС

В Госдуме рассматривают варианты снижения ставок по cемейной ипотеке в зависимости от числа детей. При рождении третьего ребенка ставка может опуститься до 4%, сообщил председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"При рождении первого ребенка ставка будет повышенная, но ниже рыночной - предлагается 12% с Минфином. При рождении второго ребенка - та же самая, которая сегодня есть, - 6%. При рождении третьего ребенка - там уже варианты, 2-4%. Там разные "лестницы" могут быть. Есть предложение, чтобы все-таки не 12% сделать при рождении первого ребенка, а 10%, поскольку ставка снижается. Мол, 12% уже будет бессмысленно - когда примем закон, может, рыночная ставка будет 12%. Дискуссия продолжается. Пока при рождении первого ребенка - 12%, второго - 6%, третьего - 4%", - указал он в беседе с ТАСС.

Депутат отметил, что при рождении в семье близнецов или двойняшек ставка будет считаться, как за второго ребенка, и составлять 6%. "Я думаю, что да, там уже, как за второго ребенка, Очевидно, что будет уже 6%", - сказал он.

Ранее замминистра финансов РФ Иван Чебесков сообщал, что Минфин прорабатывает механизм снижения ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей.

