Мурашко заявил, что зарплата врача должна быть в два раза выше средней по региону

Объемы финансирования на заработную плату медработников в системе обязательного медицинского страхования ежегодно увеличиваются, уровень зарплат врачей должен практически в два раза превышать среднюю по экономике региона. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время своей лекции в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете.

"Что касается того, какие меры поддержки нужны для персонала - понятно, что это зарплаты. Мы ежегодно увеличиваем объемы средств на заработную плату в системе обязательного медицинского страхования. За последние пять лет объем фонда обязательного медицинского страхования вырос в два раза. Мы идем по поручению президента, у врачей заработная плата от средней по экономике субъекта должна быть практически двойная, у медсестры - соответствующая среднему уровню зарплаты по экономике", - отметил он.

Мурашко обратил внимание, что в первичном звене уже действуют определенные меры поддержки, в том числе выплаты за выявление онкологических заболеваний. Кроме того, существуют программы по предоставлению жилья в местах, где требуется медперсонал, добавил министр.