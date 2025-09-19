Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 19 сентября отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,21% - до 2 787,76 и 1 055,88 пункта соответственно. Курс юаня рос на 2,05 копейки и торговался на уровне 11,72 рубля.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС ускорили снижение до 0,26% и находились на отметке 2 786,29 и 1 055,33 пункта соответственно. Вместе с тем курс китайской валюты перешел к снижению на 0,95 копейки и составлял 11,69 рубля.

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.