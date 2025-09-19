Telegraph: Трамп намерен пригласить Карла III посетить США

Американский президент Дональд Трамп, ранее посетивший Великобританию, намерен пригласить короля Карла III совершить ответный визит в США. Об этом со ссылкой на источники информировала газета The Telegraph.

Сообщается, что администрация Трампа планирует пригласить монарха на празднование 250-летия независимости Соединенных Штатов в 2026 году. Белый дом хочет, чтобы Соединенное Королевство "сыграло главную роль" на предстоящем торжестве. Вместе с тем издание обращает внимание, что это предварительные планы и возможный госвизит еще не прорабатывался.

Анонимный американский чиновник рассказал газете, что Трампу понравилась организация мероприятия в Великобритании. По словам американского лидера, "это была действительно фантастическая поездка". Он также отметил, что "британцы установили высокую планку для своего будущего посещения" США.

Трамп прибыл в Великобританию 16 сентября с беспрецедентным в современной истории вторым государственным визитом. В среду он был принят Карлом III в Виндзорском замке. На следующий день президент США провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его загородной резиденции Чекерс.