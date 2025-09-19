Материнский капитал на второго ребенка могут увеличить до 1 млн рублей

Фракция "Справедливая Россия - За правду" работает над обновленной версией проекта закона о прогрессивной шкале материнского капитала, предлагается увеличить выплаты на второго ребенка до 1 млн рублей, на третьего - до 1,5 млн рублей. Об этом заявил председатель партии Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

"В настоящее время мы готовим новый вариант законопроекта с поправкой на инфляцию. Предварительно, на второго ребенка предложим выплаты в 1 млн рублей, на третьего - в 1,5 млн рублей. В таком виде эффективная демографическая программа действительно начнет работать на многодетность", - указал он.

По словам депутата, в предыдущей версии инициативы о прогрессивной шкале маткапитала предполагалось повышение выплаты на вторых детей почти до 900 тыс. рублей, на третьих - до 1,4 млн рублей.

"Нам нужны многодетные семьи. Поэтому необходимо вводить федеральные выплаты и на третьих детей, с которых начинается многодетная семья. И в целом утверждать концепцию прогрессивного маткапитала, на которой наша фракция настаивает много лет", - заключил он.