19 сентября 2025 / 14:47
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок ФОМ: о доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
19 сентября 2025 / 14:21
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
18 сентября 2025 / 19:21
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
18 сентября 2025 / 18:18
Экономика
Экономика
Материнский капитал на второго ребенка могут увеличить до 1 млн рублей
19 сентября 2025 / 12:15
Материнский капитал на второго ребенка могут увеличить до 1 млн рублей
© Елена Афонина/ ТАСС

Фракция "Справедливая Россия - За правду" работает над обновленной версией проекта закона о прогрессивной шкале материнского капитала, предлагается увеличить выплаты на второго ребенка до 1 млн рублей, на третьего - до 1,5 млн рублей. Об этом заявил председатель партии Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

"В настоящее время мы готовим новый вариант законопроекта с поправкой на инфляцию. Предварительно, на второго ребенка предложим выплаты в 1 млн рублей, на третьего - в 1,5 млн рублей. В таком виде эффективная демографическая программа действительно начнет работать на многодетность", - указал он.

По словам депутата, в предыдущей версии инициативы о прогрессивной шкале маткапитала предполагалось повышение выплаты на вторых детей почти до 900 тыс. рублей, на третьих - до 1,4 млн рублей.

"Нам нужны многодетные семьи. Поэтому необходимо вводить федеральные выплаты и на третьих детей, с которых начинается многодетная семья. И в целом утверждать концепцию прогрессивного маткапитала, на которой наша фракция настаивает много лет", - заключил он.

