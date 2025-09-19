Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
19 сентября 2025 / 14:47
КОТИРОВКИ
USD
19/09
83.1725
EUR
19/09
98.9773
Новости часа
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок ФОМ: о доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян
Москва
19 сентября 2025 / 14:47
Котировки
USD
19/09
83.1725
0.0000
EUR
19/09
98.9773
0.0000
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
19 сентября 2025 / 14:21
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
18 сентября 2025 / 19:21
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
18 сентября 2025 / 18:18
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Стратегическая безопасность / Геополитика
Безопасность
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
19 сентября 2025 / 14:21
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

В докладе, посвященном ключевым проблемам обеспечения безопасности Японии, представленном руководству министерства обороны страны 19 сентября, отмечается, что подводные лодки, оснащённые вертикальными пусковыми установками, должны быть способны осуществлять «дальнюю и продолжительную навигацию и погружение» при наличии на борту ракет большой дальности. Сообщившая об этом газета «Асахи» усматривает в этом указание на то, что в Японии готовы рассмотреть вопрос о создании подводных лодок с ядерными силовыми установками.

Подготовившая доклад группа видных экспертов подчеркнула необходимость проведения исследований и технологических разработок, в том числе «рассмотрения возможности использования силовых установок нового поколения» без оглядки на традиционные прецеденты.

Тем не менее прямо ядерные двигатели в отчете не упоминаются.

Если Япония решит ввести в эксплуатацию атомные подводные лодки, могут возникнуть вопросы о том, насколько это соответствует обязательствам страны по мирному использованию атомной энергии, отмечает газета.

На сегодняшний день ни одна из сторон Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), кроме пяти стран, признанных договором государствами, обладающими ядерным оружием, — США, России, Китая, Великобритании и Франции, — не имеет атомных подводных лодок.

Оснащение японского флота атомными подводными лодками означает принципиально новые возможности для противодействия авианосным соединениям КНР, а также китайским стратегическим подводным ракетоносцам, входящим в ядерную триаду КНР.

В отчёте Министерства обороны США за 2022 год говорилось, что военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) располагает 340 боевыми кораблями и подводными лодками, в том числе 12 атомными подводными лодками, шесть из которых оснащены баллистическими ракетами, и 44 подводными лодками с обычным двигателем.

Японская концепция развития подводного атомного флота касается и российского подводного потенциала сдерживания, расположенного в зоне Охотского моря и являющегося основным объектом совместной деятельности военно-морских Сил самообороны Японии и ВМФ США на Дальнем Востоке.

О путях обретения подводного атомного флота Японией не сообщается. В то же время известно, что Австралия, также нацеленная на противодействие КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, уже приступила к созданию своего флота атомных подводных лодок. Агентство Reuters сообщало, что в 2030-х годах Канберра планирует закупить до пяти американских подводных лодок класса «Вирджиния», а затем построить в Южной Австралии новую подводную лодку по британскому проекту в рамках партнёрства с обеими государствами, получившего название AUKUS. Ожидается также, что уже в 2027 году американские атомные подводные лодки будут размещены в Западной Австралии.

Проект, который может стать крупнейшим за всю историю Австралии, обойдется от 66 до 112 миллиардов долларов США.

В докладе японских экспертов содержится предупреждение о высокой вероятности того, что Китай, Россия и Северная Корея будут координировать свои действия в случае обострения ситуации в Восточной Азии, а также повышения странами региона расходов на оборону в соответствии с требованиями администрации США. «Это следует рассматривать как структурную трансформацию присутствия Соединённых Штатов, и она может оказаться не временным явлением», — говорится в докладе.

С другой стороны, в силу ее потенциальной капиталоемкости концепция качественного обновления японского подводного флота в случае участия в ней США может быть направлена и на смягчение давления Вашингтона на Японию в вопросах взаимной торговли и увеличения военных расходов.

Экспертная группа была создана в феврале 2024 года на фоне принятия Стратегии национальной обороны и других правительственных документов в сфере безопасности. Ее возглавляет Садаюки Сакакибара, почётный председатель Кэйданрен (Федерации экономических организаций Японии). В состав комиссии из 17 человек также входят Синити Китаока, почётный профессор Токийского университета; Кадзухиса Симада, бывший заместитель министра обороны; Синсукэ Сугияма, бывший посол в США; Сатоси Моримото, бывший министр обороны; и Тосикадзу Ямагути, президент Yomiuri Shimbun Holdings.

Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Все интервью
12:59
ФОМ: о доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян
12:45
В Белоруссии объявили чешского дипломата персоной нон грата
12:28
ФСБ во взаимодействии с ФТС пресекла контрабанду 1 750 кг кокаина
12:15
Материнский капитал на второго ребенка могут увеличить до 1 млн рублей
11:58
Telegraph: Трамп намерен пригласить Карла III посетить США
11:42
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:32
Мурашко заявил, что зарплата врача должна быть в два раза выше средней по региону
11:15
Ставку по семейной ипотеке при рождении третьего ребенка могут снизить до 4%
10:58
Euractiv: послы ЕС обсудят 19-й пакет антироссийских санкций
10:39
Ульянов отметил рекордное число воздержавшихся по антироссийской резолюции МАГАТЭ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения