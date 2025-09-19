Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

В докладе, посвященном ключевым проблемам обеспечения безопасности Японии, представленном руководству министерства обороны страны 19 сентября, отмечается, что подводные лодки, оснащённые вертикальными пусковыми установками, должны быть способны осуществлять «дальнюю и продолжительную навигацию и погружение» при наличии на борту ракет большой дальности. Сообщившая об этом газета «Асахи» усматривает в этом указание на то, что в Японии готовы рассмотреть вопрос о создании подводных лодок с ядерными силовыми установками.

Подготовившая доклад группа видных экспертов подчеркнула необходимость проведения исследований и технологических разработок, в том числе «рассмотрения возможности использования силовых установок нового поколения» без оглядки на традиционные прецеденты.

Тем не менее прямо ядерные двигатели в отчете не упоминаются.

Если Япония решит ввести в эксплуатацию атомные подводные лодки, могут возникнуть вопросы о том, насколько это соответствует обязательствам страны по мирному использованию атомной энергии, отмечает газета.

На сегодняшний день ни одна из сторон Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), кроме пяти стран, признанных договором государствами, обладающими ядерным оружием, — США, России, Китая, Великобритании и Франции, — не имеет атомных подводных лодок.

Оснащение японского флота атомными подводными лодками означает принципиально новые возможности для противодействия авианосным соединениям КНР, а также китайским стратегическим подводным ракетоносцам, входящим в ядерную триаду КНР.

В отчёте Министерства обороны США за 2022 год говорилось, что военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) располагает 340 боевыми кораблями и подводными лодками, в том числе 12 атомными подводными лодками, шесть из которых оснащены баллистическими ракетами, и 44 подводными лодками с обычным двигателем.

Японская концепция развития подводного атомного флота касается и российского подводного потенциала сдерживания, расположенного в зоне Охотского моря и являющегося основным объектом совместной деятельности военно-морских Сил самообороны Японии и ВМФ США на Дальнем Востоке.

О путях обретения подводного атомного флота Японией не сообщается. В то же время известно, что Австралия, также нацеленная на противодействие КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, уже приступила к созданию своего флота атомных подводных лодок. Агентство Reuters сообщало, что в 2030-х годах Канберра планирует закупить до пяти американских подводных лодок класса «Вирджиния», а затем построить в Южной Австралии новую подводную лодку по британскому проекту в рамках партнёрства с обеими государствами, получившего название AUKUS. Ожидается также, что уже в 2027 году американские атомные подводные лодки будут размещены в Западной Австралии.

Проект, который может стать крупнейшим за всю историю Австралии, обойдется от 66 до 112 миллиардов долларов США.

В докладе японских экспертов содержится предупреждение о высокой вероятности того, что Китай, Россия и Северная Корея будут координировать свои действия в случае обострения ситуации в Восточной Азии, а также повышения странами региона расходов на оборону в соответствии с требованиями администрации США. «Это следует рассматривать как структурную трансформацию присутствия Соединённых Штатов, и она может оказаться не временным явлением», — говорится в докладе.

С другой стороны, в силу ее потенциальной капиталоемкости концепция качественного обновления японского подводного флота в случае участия в ней США может быть направлена и на смягчение давления Вашингтона на Японию в вопросах взаимной торговли и увеличения военных расходов.

Экспертная группа была создана в феврале 2024 года на фоне принятия Стратегии национальной обороны и других правительственных документов в сфере безопасности. Ее возглавляет Садаюки Сакакибара, почётный председатель Кэйданрен (Федерации экономических организаций Японии). В состав комиссии из 17 человек также входят Синити Китаока, почётный профессор Токийского университета; Кадзухиса Симада, бывший заместитель министра обороны; Синсукэ Сугияма, бывший посол в США; Сатоси Моримото, бывший министр обороны; и Тосикадзу Ямагути, президент Yomiuri Shimbun Holdings.