ФСБ во взаимодействии с ФТС пресекла контрабанду 1 750 кг кокаина

ФСБ во взаимодействии с Федеральной таможенной службой РФ пресечена контрабандная акция по доставке партии кокаина весом 1 750 кг из Латинской Америки в Россию морским транспортом. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

Сообщается, что 29 августа текущего года в морском порту Санкт-Петербурга при проверке данных, поступивших от зарубежных партнеров, в контейнере с бананами, доставленном судном Cool Emerald из Эквадора, было обнаружено 1 500 брикетов с наркотическим веществом. Общий вес составил 1 750 кг вместе с упаковкой, а масса нетто - 1 515 кг. Стоимость изъятой партии наркотиков на черном рынке составляет более 20 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, нацеленные на установление и задержание всех участников наркотрафика.