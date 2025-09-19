В Белоруссии объявили чешского дипломата персоной нон грата

МИД Белоруссии объявил персоной нон грата чешского дипломата. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Ранее власти Польши и Чехии по совершенно надуманным и безосновательным предлогам предложили покинуть территорию своих государств белорусским дипломатам в ранге советника. Сегодня в МИД Беларуси был вызван исполняющий обязанности главы дипмиссии Чехии в Беларуси Томаш Крыл. Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон грата чешского дипломата, которому предписано в течение 72 часов покинуть территорию Беларуси. При этом к сложившейся ситуации привело годами культивируемое предвзятое отношение чешских властей к Беларуси", - указали в министерстве.

Там отметили, что вынуждены реагировать в соответствии с дипломатической практикой, в том числе и в контексте ограничений, примененных в отношении посольства Белоруссии в Чехии.

Кроме того, в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши Войцех Филимонович, с которым проведен обстоятельный разговор на тему нынешнего состояния двусторонних отношений. "Белорусская сторона считает на этом дипломатический инцидент исчерпанным. В случае дальнейшей эскалации Беларусь будет реагировать адекватно", - добавили в ведомстве.