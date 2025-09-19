Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
19 сентября 2025 / 14:21
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
18 сентября 2025 / 19:21
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
18 сентября 2025 / 18:18
Политика
ФОМ: о доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян
19 сентября 2025 / 12:59
© Александр Казаков/ ТАСС
Уровень доверия граждан президенту РФ Владимиру Путину не изменился с прошлой недели и составляет 80%, по мнению 81% опрошенных россиян (минус 1 п.п.), глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного 12-14 сентября среди 1,5 тыс. жителей страны.
Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 55% (минус 3 п.п.) респондентов, а о том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 61% сограждан (плюс 1 п.п.).
Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 41%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 10%, "Справедливой России - За правду" - 3%, "Новых людей" - 3%.