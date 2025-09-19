ФОМ: о доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян

Уровень доверия граждан президенту РФ Владимиру Путину не изменился с прошлой недели и составляет 80%, по мнению 81% опрошенных россиян (минус 1 п.п.), глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного 12-14 сентября среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 55% (минус 3 п.п.) респондентов, а о том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 61% сограждан (плюс 1 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 41%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 10%, "Справедливой России - За правду" - 3%, "Новых людей" - 3%.