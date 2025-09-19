Король Малайзии прилетел в Казань с визитом

Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прилетел с визитом в Казань. Соответствующее сообщение разместила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова в Telegram-канале.
"В Казань с визитом прибыл король Малайзии султан Ибрагим. В аэропорту его встретил глава региона Рустам Минниханов. Гость поздравил раиса республики с вступлением в должность", - говорится в сообщении.
Ранее верховный правитель Малайзии посетил Казань в начале прошлого месяца.