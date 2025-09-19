Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
19 сентября 2025 / 14:21
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
18 сентября 2025 / 19:21
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
18 сентября 2025 / 18:18
Безопасность
Российские ВС освободили Муравку в ДНР и Новоивановку в Запорожской области
19 сентября 2025 / 13:30
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские войска освободили за минувшие сутки населенные пункты Муравка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Новоивановка в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Освобожден населенный пункт Муравка ДНР. За неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освободили населенный пункт Новоивановка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего за прошедшую неделю освобождены четыре населенных пункта, под контроль РФ перешли также Новониколаевка Днепропетровской области и Ольговское в Запорожской области, уточнили в МО РФ.