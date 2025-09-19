Российские ВС освободили Муравку в ДНР и Новоивановку в Запорожской области

Российские войска освободили за минувшие сутки населенные пункты Муравка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Новоивановка в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Освобожден населенный пункт Муравка ДНР. За неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освободили населенный пункт Новоивановка Запорожской области", - говорится в сообщении.

Всего за прошедшую неделю освобождены четыре населенных пункта, под контроль РФ перешли также Новониколаевка Днепропетровской области и Ольговское в Запорожской области, уточнили в МО РФ.