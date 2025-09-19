Шнобелевскую премию по биологии присудили японским ученым за изучение того, как покрытие коров камуфляжем из "зебровых" полосок сказывается на частоте нападений на них слепней и других кровососущих насекомых. Об этом сообщается на сайте премии Ig Nobel Prize.

Шнобелевская премия, именуемая также Антинобелевской премией, вручается "за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем - задуматься". Она была учреждена в 1991 году журналом "Анналы невероятных исследований". С 1999 года премия вручается в 10 областях, часть номинаций совпадает с Нобелевскими, оставшиеся ежегодно учреждаются отдельно.

Ученые из Японии опубликовали в октябре 2019 года результаты исследования, в рамках которого они изучили влияние "зебрового" камуфляжа на поведение слепней и других кровососущих насекомых рядом с коровами. За несколько лет до этого британские ученые выяснили, что полоски зебр мешают насекомым определять расстояние до "зоны посадки" на теле их потенциальных жертв, что натолкнуло исследователей на мысль проверить, как нанесение полосок на тело коров повлияет на частоту приземлений мух на их шкуру.

Наблюдения показали, что этот прием сократил число укусов слепней примерно в два раза, чем фермеры могут пользоваться для защиты их поголовья от чрезмерно частных атак кровососущих насекомых.

Кроме того, премия по литературе в 2025 году досталась родственникам покойного американского медика Уильяма Бина за исследование, связанное с долгосрочными наблюдениями за ростом ногтей, а польский и австралийский исследователи получили премию по психологии за изучение влияния похвалы окружающих об уровне интеллекта на поведение носителей нарциссизма.

Вместе с тем премию во области диетологии получили исследователи из Нигерии, Того, Италии и Франции за наблюдения за тем, какие виды пиццы предпочитают есть ящерицы-агамы. Премия в области педиатрии досталась американским биохимикам, проследившим за тем, как появление большого количества чеснока в рационе матери влияет на привлекательность грудного молока для ее ребенка.

Антинобелевская премия по химии досталась исследователям из Израиля и США, изучившим возможность использования тефлона в качестве инертного и предположительно безопасного пищевого наполнителя. Премии мира удостоены ученые из Европы и Великобритании, изучившие влияние алкоголя на способность добровольцев говорить на иностранном языке.

Также премию в области инженерии получили индийские ученые за анализ влияния плохо пахнущих ботинок на эргономику полок для обуви, а большой коллектив биологов был награжден премией в области авиации за изучение того, как алкоголь влияет на способность летучих мышей к эхолокации. Ученые из Италии и других европейских стран были награждены премией по физике за изучение фазовых переходов в соусе для пасты и раскрытие механизмов возникновения комков в этом блюде.