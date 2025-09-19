Мурашко отметил, что в России 83% родителей занимаются самолечением детей

Только 17,44% родителей никогда не прибегали к самолечению своих детей. На это обратил внимание министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая с презентацией на лекции в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете.

Он отметил, что "всего 17,44% родителей никогда не прибегали к самолечению детей".

По словам министра, очень важна правильная и эффективная коммуникация между врачом и родителем, так как в дальнейшем это влияет на их доверие к медицине. В результате родители отказываются от медицинской помощи и выбирают самолечение.

Мурашко подчеркнул, что именно в младенческом и детском возрасте закладываются те показатели, которые будут определять здоровье в зрелом возрасте. Именно поэтому так важно выстраивать правильные взаимоотношения между педиатром и родителем, указал он.