Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
19 сентября 2025 / 16:19
КОТИРОВКИ
USD
19/09
83.1725
EUR
19/09
98.9773
Новости часа
Российские ВС уничтожили свыше 85 тыс. беспилотников ВСУ в рамках СВО Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
Москва
19 сентября 2025 / 16:19
Котировки
USD
19/09
83.1725
0.0000
EUR
19/09
98.9773
0.0000
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
19 сентября 2025 / 14:21
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
18 сентября 2025 / 19:21
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
18 сентября 2025 / 18:18
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Все интервью
/ Россия / Политика / Украина сегодня / Антироссийские санкции
Политика
Медведев анонсировал жесткий ответ на попытки взыскать с России "компенсации" по Украине
19 сентября 2025 / 14:16
Медведев анонсировал жесткий ответ на попытки взыскать с России "компенсации" по Украине
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Со стороны Москвы последует жесткая реакция на создание в Совете Европы очередной русофобской структуры для взыскания "компенсаций" с РФ в контексте ситуации вокруг Украины. С соответствующим предупреждением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Чем ближе становится час окончательной победы России над киевскими неонацистами, тем дальше в свой собственный космос уходит странная и бессмысленная организация - Совет Европы. Не зря мы вышли из этой дискриминационной шарашкиной конторы", - указал он в своем канале в Max. Теперь создан "психоделический проект конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины", отметил политик.

По его словам, де-факто речь идет о попытках рождения под "зонтиком" комитета министров СЕ "очередного антироссийского квазисудебного органа, нацеленного на взыскание с России компенсаций за некие "последствия агрессии против Киева". "Ну что ж, одной бессмысленной русофобской структурой в Старом Свете станет больше. И наша жесткая реакция на это не заставит себя ждать. Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от возмездия", - подчеркнул зампред СБ РФ.

Медведев также заметил, что финансы планируется выделить из бюджетов государств, которые одобрят инициативу. Однако свободных средств у стагнирующих европейцев, поставивших все на "стратегическое поражение России", нет, заключил он.

Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Все интервью
14:33
Российские ВС уничтожили свыше 85 тыс. беспилотников ВСУ в рамках СВО
14:16
Медведев анонсировал жесткий ответ на попытки взыскать с России "компенсации" по Украине
13:58
Мурашко отметил, что в России 83% родителей занимаются самолечением детей
13:42
Шнобелевская премия присуждена за изучение "зебрового" камуфляжа для коров
13:30
Российские ВС освободили Муравку в ДНР и Новоивановку в Запорожской области
13:14
Король Малайзии прилетел в Казань с визитом
12:59
ФОМ: о доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян
12:45
В Белоруссии объявили чешского дипломата персоной нон грата
12:28
ФСБ во взаимодействии с ФТС пресекла контрабанду 1 750 кг кокаина
12:15
Материнский капитал на второго ребенка могут увеличить до 1 млн рублей
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения