Со стороны Москвы последует жесткая реакция на создание в Совете Европы очередной русофобской структуры для взыскания "компенсаций" с РФ в контексте ситуации вокруг Украины. С соответствующим предупреждением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Чем ближе становится час окончательной победы России над киевскими неонацистами, тем дальше в свой собственный космос уходит странная и бессмысленная организация - Совет Европы. Не зря мы вышли из этой дискриминационной шарашкиной конторы", - указал он в своем канале в Max. Теперь создан "психоделический проект конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины", отметил политик.

По его словам, де-факто речь идет о попытках рождения под "зонтиком" комитета министров СЕ "очередного антироссийского квазисудебного органа, нацеленного на взыскание с России компенсаций за некие "последствия агрессии против Киева". "Ну что ж, одной бессмысленной русофобской структурой в Старом Свете станет больше. И наша жесткая реакция на это не заставит себя ждать. Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от возмездия", - подчеркнул зампред СБ РФ.

Медведев также заметил, что финансы планируется выделить из бюджетов государств, которые одобрят инициативу. Однако свободных средств у стагнирующих европейцев, поставивших все на "стратегическое поражение России", нет, заключил он.