Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
19 сентября 2025 / 14:21
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
18 сентября 2025 / 19:21
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
18 сентября 2025 / 18:18
Безопасность
Российские ВС уничтожили свыше 85 тыс. беспилотников ВСУ в рамках СВО
19 сентября 2025 / 14:33
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Российские войска нейтрализовали свыше 85 тыс. беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала проведения специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 85 035 беспилотных летательных аппаратов", - указали в российском оборонном ведомстве.