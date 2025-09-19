Российские ВС уничтожили свыше 85 тыс. беспилотников ВСУ в рамках СВО

Российские войска нейтрализовали свыше 85 тыс. беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала проведения специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 85 035 беспилотных летательных аппаратов", - указали в российском оборонном ведомстве.