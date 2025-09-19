В России запретили яркий макияж у начинающих гимнасток

Федерация гимнастики России (ФГР) обновила требования для спортсменок возрастом от шести до девяти лет, которые на турнирах по художественной гимнастике получат нулевые оценки, если будут выступать с ярким макияжем. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФГР сообщает ТАСС.

"Утверждены требования к спортивной одежде, макияжу и прическе для гимнасток I-III юношеских спортивных разрядов по художественной гимнастике. Главная цель этих норм - подчеркнуть спортивный характер соревнований и сохранить возрастную уместность внешнего вида юных спортсменок. Художественная гимнастика должна формировать вкус, эстетику движения и дисциплину, а не подталкивать детей к взрослым атрибутам", - говорится в сообщении.

В соревнованиях III юношеского разряда выступают гимнастки возрастом от шести до семи лет, II - до восьми лет, I - до девяти лет. При несоблюдении указанных требований упражнения нарушительниц не будут оценены. Требования вступят в силу с начала 2026 года.

"Особое внимание уделено социальной стороне вопроса. Запрет на использование дорогостоящего декора позволяет снизить финансовую нагрузку на семьи и делает занятия художественной гимнастикой более доступными для каждого ребенка. Принципиально важно, чтобы все дети соревновались в равных условиях, а решающим фактором были их спортивные способности, трудолюбие и талант", - указали в пресс-службе.

По новым требованиям, для декорирования купальников юных гимнасток не допускаются кристаллы, стразы, пайетки, бусины, бисер, жемчуг, стразовые ленты, цепочки, перья. При этом разрешается использование тканей любого цвета и фактуры, декорирование аппликацией и вышивкой.

Вместе с тем прически спортсменок должны быть аккуратными и компактными, не разрешается использовать стразы и перья. Допускается легкий макияж в естественных, нейтральных тонах, запрещены театральный грим, накладные ресницы, яркая помада. Использование автозагара допускается, но не рекомендуется.