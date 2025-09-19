Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
19 сентября 2025 / 17:50
КОТИРОВКИ
USD
19/09
83.1725
EUR
19/09
98.9773
Новости часа
Водолазы завершили сбор мазута со дна моря в прибрежной зоне Анапы Недельные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 10 020 военных
Москва
19 сентября 2025 / 17:50
Котировки
USD
19/09
83.1725
0.0000
EUR
19/09
98.9773
0.0000
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
19 сентября 2025 / 14:21
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
18 сентября 2025 / 19:21
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
18 сентября 2025 / 18:18
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / Союз России и Белоруссии / Политика и религия
Общество
Лукашенко считает, что не надо "гнать" молодежь в церковь
19 сентября 2025 / 14:57
Лукашенко считает, что не надо "гнать" молодежь в церковь
© БелТА/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости приобщать молодежь к религии, при этом отметил, что в церковь "гнать никого не надо". 

Как сообщает агентство БелТА, Лукашенко 19 сентября посещает Свято-Успенский Жировичский митрополичий мужской монастырь. При общении с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Беларуси он затронул тему приобщения молодежи к религии.

"Гнать никого не надо, но надо в церкви создавать условия, чтобы молодежь приходила в храмы. Мы же не переделаем молодое поколение. В чем-то переделать вы должны, но уж радикально не выйдет, поэтому где-то надо чуть-чуть и приспособиться, чтобы люди были наши, чтобы они были в церкви", - указал глава государства.

Как сообщили церковнослужители, в молодежной среде в Белоруссии, к примеру, набирает популярность такое направление, как монастыринг, когда люди приезжают в монастырь, чтобы оторваться от интернета, телефона, потрудиться. "Только чтобы они не отрывались по-своему тут", - заметил Лукашенко. "В этом плане все строго", - заверили президента. 

Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
Европа хочет сорвать
переговоры по Украине
Лавров
Все интервью
15:47
Водолазы завершили сбор мазута со дна моря в прибрежной зоне Анапы
15:29
Недельные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 10 020 военных
15:17
Еврокомиссия предложила ускорить отказ от российского СПГ к 2027 году
14:57
Лукашенко считает, что не надо "гнать" молодежь в церковь
14:42
В России запретили яркий макияж у начинающих гимнасток
14:33
Российские ВС уничтожили свыше 85 тыс. беспилотников ВСУ в рамках СВО
14:16
Медведев анонсировал жесткий ответ на попытки взыскать с России "компенсации" по Украине
13:58
Мурашко отметил, что в России 83% родителей занимаются самолечением детей
13:42
Шнобелевская премия присуждена за изучение "зебрового" камуфляжа для коров
13:30
Российские ВС освободили Муравку в ДНР и Новоивановку в Запорожской области
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения