Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости приобщать молодежь к религии, при этом отметил, что в церковь "гнать никого не надо".

Как сообщает агентство БелТА, Лукашенко 19 сентября посещает Свято-Успенский Жировичский митрополичий мужской монастырь. При общении с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Беларуси он затронул тему приобщения молодежи к религии.

"Гнать никого не надо, но надо в церкви создавать условия, чтобы молодежь приходила в храмы. Мы же не переделаем молодое поколение. В чем-то переделать вы должны, но уж радикально не выйдет, поэтому где-то надо чуть-чуть и приспособиться, чтобы люди были наши, чтобы они были в церкви", - указал глава государства.

Как сообщили церковнослужители, в молодежной среде в Белоруссии, к примеру, набирает популярность такое направление, как монастыринг, когда люди приезжают в монастырь, чтобы оторваться от интернета, телефона, потрудиться. "Только чтобы они не отрывались по-своему тут", - заметил Лукашенко. "В этом плане все строго", - заверили президента.