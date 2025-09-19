Еврокомиссия предложила ускорить отказ от российского СПГ к 2027 году

Еврокомиссия предложила форсировать отказ от сжиженного природного газа (СПГ) из России к началу 2027 года. Соответствующую публикацию разместила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.

"Наша цель - ускорить поэтапный отказ от российского сжиженного природного газа к 1 января 2027 года", - указала глава евродипломатии.