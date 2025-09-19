Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
19 сентября 2025 / 14:21
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
18 сентября 2025 / 19:21
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
18 сентября 2025 / 18:18
Политика
Еврокомиссия предложила ускорить отказ от российского СПГ к 2027 году
19 сентября 2025 / 15:17
© Русмин Радич/Анадолу через Reuters Connect/ТАСС
Еврокомиссия предложила форсировать отказ от сжиженного природного газа (СПГ) из России к началу 2027 года. Соответствующую публикацию разместила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.
"Наша цель - ускорить поэтапный отказ от российского сжиженного природного газа к 1 января 2027 года", - указала глава евродипломатии.