Москва
19 сентября 2025 / 17:50
Москва
19 сентября 2025 / 17:50
Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
19 сентября 2025 / 14:21
Путин: на линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек
18 сентября 2025 / 19:21
Экономист Колташов: ЕС не нужен мирный процесс
18 сентября 2025 / 18:18
Безопасность
Недельные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 10 020 военных
19 сентября 2025 / 15:29
Недельные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 10 020 военных
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Подразделения Вооруженных (ВСУ) за прошедшую неделю потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) около 10 020 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 1 250 военнослужащих, "Запад" - более 1 660 военнослужащих, "Юг" - свыше 1 540, "Центр" - до 3 330, "Восток" - более 1 860, "Днепр" - до 380 военнослужащих.

