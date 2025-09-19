Недельные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 10 020 военных

Подразделения Вооруженных (ВСУ) за прошедшую неделю потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) около 10 020 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 1 250 военнослужащих, "Запад" - более 1 660 военнослужащих, "Юг" - свыше 1 540, "Центр" - до 3 330, "Восток" - более 1 860, "Днепр" - до 380 военнослужащих.