19 сентября 2025 / 17:50
Водолазы завершили сбор мазута со дна моря в прибрежной зоне Анапы Недельные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 10 020 военных
19 сентября 2025 / 14:21
18 сентября 2025 / 19:21
18 сентября 2025 / 18:18
Общество
Водолазы завершили сбор мазута со дна моря в прибрежной зоне Анапы
19 сентября 2025 / 15:47
Водолазы завершили сбор мазута со дна моря в прибрежной зоне Анапы
© Игорь Онучин/ТАСС

Водолазы завершили сбор со дна Черного моря на Кубани мазута, осевшего после ЧП с танкерами у Керченского пролива. Об этом со ссылкой на оперштаб региона сообщает ТАСС.

"Работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне полностью завершены. К работе были привлечены сотрудники МЧС России, аварийно-спасательного отряда "Кубань-спас" и Морспасслужбы. За весь период специалисты совершили 21 591 погружение и собрали 22 451 мешок с мазутом общим весом свыше 2 тыс. тонн", - следует из сообщения.

Уборка осуществлялась на 19 участках прибрежных зон Анапы и Темрюкского района. Осевший мазут находился на дне в 50-200 м от берега. Сбор проводили с помощью лопат и с применением эжекторных установок. 

