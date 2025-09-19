Водолазы завершили сбор мазута со дна моря в прибрежной зоне Анапы

Япония нацеливается на создание атомных подводных лодок
© Игорь Онучин/ТАСС
Водолазы завершили сбор со дна Черного моря на Кубани мазута, осевшего после ЧП с танкерами у Керченского пролива. Об этом со ссылкой на оперштаб региона сообщает ТАСС.
"Работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне полностью завершены. К работе были привлечены сотрудники МЧС России, аварийно-спасательного отряда "Кубань-спас" и Морспасслужбы. За весь период специалисты совершили 21 591 погружение и собрали 22 451 мешок с мазутом общим весом свыше 2 тыс. тонн", - следует из сообщения.
Уборка осуществлялась на 19 участках прибрежных зон Анапы и Темрюкского района. Осевший мазут находился на дне в 50-200 м от берега. Сбор проводили с помощью лопат и с применением эжекторных установок.