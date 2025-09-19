Китай вошел в топ-3 направлений у россиян для новогоднего отдыха

Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
© Санья Жибао/ТАСС

В России число бронирований отелей Китая увеличилось в 2,3 раза по сравнению с месяцем ранее после отмены виз для российских туристов, страна вошла в тройку популярных зарубежных направлений для новогоднего отдыха. Об этом со ссылкой на пресс-службу сервиса "Яндекс путешествия" сообщает ТАСС.

"Число бронирований отелей Китая в период новогодних праздников выросло в 2,3 раза после объявления новости о безвизовом режиме въезда для жителей нашей страны. Вместе с тем выросла доля направления в общем объеме всех зарубежных бронирований, что позволило Китаю войти в топ-3 направлений выездного туризма, популярных для отдыха россиян в этот Новый год", - следует из сообщения.

Как отмечается, две недели назад, до объявления о безвизе, Китай занимал 10-строчку в зарубежном рейтинге. Согласно данным компании, первое место по спросу на Новый год среди зарубежных направлений занимает Таиланд (17% от всех бронирований отелей), за ним идут Беларусь (9%), Китай (8%), Абхазия (7,4%), Франция (7%), Италия (6,2%), ОАЭ (6,1%), Турция (6%), Армения (4%) и Вьетнам (3,5%).

Вместе с тем наиболее популярными внутрироссийскими направлениями на новогодние праздники стали: Краснодарский край (25%), Москва и Подмосковье (15%), Санкт-Петербург и Ленобласть (14%), Крым (5%) и Карачаево-Черкессия (4%). В целом количество забронированных отелей на период с 29 декабря ткущего года по 11 января 2026 года возросло за последние две недели в 1,4 раза. При этом 82% бронирований приходится на российские отели и апартаменты. 

