Фон дер Ляйен рассказала о содержании 19-го пакета антироссийских санкций

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что может войти в 19-й пакет антироссийских санкций. Трансляция ее выступления велась в соцсети X.
В частности, ограничительные меры затронут:
118 судов теневого флота. Теперь в общей сложности в санкционный список ЕС внесены свыше 560 судов.
45 российских и зарубежных компаний. По словам главы ЕК, эти компании якобы "оказывали прямую или косвенную поддержку" военно-промышленному комплексу РФ.
Банки России и других стран. ЕК борется с финансовыми лазейками, которые Россия использует для обхода санкций.
Криптовалютные платформы и транзакции в криптовалютах.
Снижение потолка цен на российскую нефть в $47,6 за баррель.
Крупнейшие энергетические торговые компании "Роснефть" и "Газпромнефть", которые теперь будут находиться под полным запретом на транзакции.
Нефтяные компании и НПЗ в третьих странах, в том числе КНР.