Фон дер Ляйен рассказала о содержании 19-го пакета антироссийских санкций

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что может войти в 19-й пакет антироссийских санкций. Трансляция ее выступления велась в соцсети X.

В частности, ограничительные меры затронут:

118 судов теневого флота. Теперь в общей сложности в санкционный список ЕС внесены свыше 560 судов.

45 российских и зарубежных компаний. По словам главы ЕК, эти компании якобы "оказывали прямую или косвенную поддержку" военно-промышленному комплексу РФ.

Банки России и других стран. ЕК борется с финансовыми лазейками, которые Россия использует для обхода санкций.

Криптовалютные платформы и транзакции в криптовалютах.

Снижение потолка цен на российскую нефть в $47,6 за баррель.

Крупнейшие энергетические торговые компании "Роснефть" и "Газпромнефть", которые теперь будут находиться под полным запретом на транзакции.

Нефтяные компании и НПЗ в третьих странах, в том числе КНР.