19 сентября 2025 / 19:22
В перечень террористов и экстремистов добавили Международное движение сатанизма Президент РФ в День оружейника прибыл в Пермь
19 сентября 2025 / 14:21
18 сентября 2025 / 19:21
18 сентября 2025 / 18:18
Политика
Президент РФ в День оружейника прибыл в Пермь
19 сентября 2025 / 16:31
Президент РФ в День оружейника прибыл в Пермь
© Михаил Синицын/ТАСС

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Пермь, где планирует посетить предприятие "Мотовилихинские заводы", сообщает ТАСС.

В России 19 сентября ежегодно отмечается День оружейника - профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности. 

Пермь - третий по площади город в стране после Москвы и Санкт-Петербурга (801,2 кв.км). История города берет начало с 1723 года - с небольшого поселка, образованного при Егошихинском медеплавильном заводе.

Столица Пермского края занимает шестое место среди городов-миллионников по объему отгруженных товаров. Наибольший удельный вес в производстве промышленной продукции занимают предприятия оборонного комплекса.

В 2025 году Пермь получила статус "Молодежная столица России-2025". Всего в течение года в городе состоится свыше 100 мероприятий молодежной направленности.

Пермь также активно развивает различные виды внутреннего туризма, в числе которых событийный, гастрономический, экологический, промышленный.

