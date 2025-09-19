Президент РФ в День оружейника прибыл в Пермь

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Пермь, где планирует посетить предприятие "Мотовилихинские заводы", сообщает ТАСС.

В России 19 сентября ежегодно отмечается День оружейника - профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности.

Пермь - третий по площади город в стране после Москвы и Санкт-Петербурга (801,2 кв.км). История города берет начало с 1723 года - с небольшого поселка, образованного при Егошихинском медеплавильном заводе.

Столица Пермского края занимает шестое место среди городов-миллионников по объему отгруженных товаров. Наибольший удельный вес в производстве промышленной продукции занимают предприятия оборонного комплекса.

В 2025 году Пермь получила статус "Молодежная столица России-2025". Всего в течение года в городе состоится свыше 100 мероприятий молодежной направленности.

Пермь также активно развивает различные виды внутреннего туризма, в числе которых событийный, гастрономический, экологический, промышленный.